نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي ضد نابولي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره فريق نابولي مساء اليوم الأحد ضمت منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وستقام أحداث المباراة تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نابولي

حراسة المرمي: مينيان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – كايير – كالابريا.

خط الوسط: لوفتس تشيك – ياسين عدلي – بن ناصر.

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش



القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد نابولي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1.

