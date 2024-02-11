بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية [يلا شوت]

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا يلا شوت

جولة النهائي الأفريقين بين Nigeria & Côte d'Ivoire اليوم، مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس الأمم الإفريقية، تُختتم اليوم الأحد 11 فبراير/ شباط، مسابقة كأس أمم إفريقيا بمباراة النهائي التي ستجمع بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار. تميزت هذه البطولة التي تعد النسخة الرابعة والثلاثون بالعديد من المفاجآت منذ انطلاقها.

ستقام المباراة النهائية على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، حيث يسعى منتخب كوت ديفوار للتتويج بالبطولة أمام جماهيره وعلى أرضه.

تأهل المنتخب النيجيري إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل (1-1) في نصف النهائي. ومن جهة أخرى، تغلبت كوت ديفوار على الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1-0).

يسعى منتخب نيجيريا للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب 11 عامًا عن المباراة النهائية. آخر مرة وصل فيها المنتخب النيجيري للنهائي كانت في نسخة 2013 حيث توج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز في عامي 1980 و1994.

بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت

من جهة أخرى، يسعى منتخب كوت ديفوار للفوز باللقب والحصول على النجمة الثالثة على قميصه. يطمح المنتخب لتحقيق اللقب على أرضه ليصبح لديهم 3 ألقاب متساوية مع نيجيريا. سبق لمنتخب كوت ديفوار أن توج بالبطولة في عامي 1992 و2015.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا؟

يتاح بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار على شبكة قنوات بي إن سبورتس في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى قناة الجزائرية التي أعلنت عن إذاعتها نهائي كأس أمم إفريقيا.

يمكن متابعة البث التلفزيوني المباشر عبر القنوات التالية:

قناة الجزائرية المفتوحة تردد beIN Sports Max نايل سات تردد beIN Sports Max سهيل سات القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

رمز الشفرة: 1100001100000000

مفتوحة التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

نهائي إفريقيا.. ما موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار اليوم؟

موعد مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بث مباشر يوتيوب نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار هو يوم الأحد 11 فبراير/ شباط. ستقام المباراة على ملعب ستاد الحسن واتارا في أبيدجان.

تبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المنطقة، الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

معلق مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

ستتم بث مباشر مباراة النهائي بين كوت ديفوار ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2023 على قناة Bein Sport AFCON1. تعتبر هذه القناة مخصصة لبث مباريات البطولة الإفريقية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم تكليف المعلق حفيظ دراجي بتعليق المباراة بين كوت ديفوار ونيجيريا على قناة بي إن سبورت.

تشكيل منتخب نيجيريا اليوم ضد كوت ديفوار

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - أولا أينا - كالفن باسي.

خط الوسط: أليكس أيوبي - زيدو سانوسي - فرانك أونيكا.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - سيمون موسيس - فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب كوت ديفوار اليوم ضد نيجيريا

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أوربيه - جيسلان كونان.

خط الوسط: فرانك كيسي - جان سيري - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ماكس جراديل - كريستيان كوامي - نيكولاس بيبي.

تاريخ مواجهات نيجيريا وكوت ديفوار قبل نهائي كأس إفريقيا

تواجه منتخب نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار في مباراة النهائي، حيث سبق لهما أن التقيا في 15 مباراة سابقة في مختلف البطولات.

حقق منتخب نيجيريا نتائج ممتازة، حيث فاز في 6 مباريات من أصل 15 مباراة ضد كوت ديفوار. هذه الانتصارات ستعزز ثقتهم قبل المواجهة النهائية في كأس أمم إفريقيا. من جانبه، حقق منتخب كوت ديفوار الفوز في 3 مباريات فقط من الـ 15 مباراة التي جمعتهما، في حين انتهت 6 مباريات بالتعادل.

وخلال هذه المواجهات السابقة، نجح منتخب نيجيريا في تسجيل 21 هدفًا في مرمى كوت ديفوار، بينما سجل منتخب كوت ديفوار 13 هدفًا في مرمى النسور الخضراء.

قطر فعلتها في آسيا.. فهل تفعلها كوت ديفوار في إفريقيا؟

يتطلع منتخب كوت ديفوار إلى تحقيق فوز تاريخي في كأس الأمم الإفريقية ورفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الانتصارات في عامي 1992 و2015، يدخل المباراة النهائية مدعومًا بعوامل الأرض والجمهور، ويرغب في تحقيق ذلك الإنجاز.

من جهته، يتطلع منتخب قطر إلى تكرار نجاحه في كأس الأمم الآسيوية 2023، حيث تمكن من التتويج باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الأردن بنتيجة 3-1، تم إقامة المباراة النهائية على ملعب لوسيل في العاصمة الدوحة.

قدم منتخب قطر أداءً مميزًا في البطولة وفاز باللقب للمرة الثانية على التوالي. استضافت قطر البطولة بعدما اعتذرت الصين عن استضافتها. تمكنت قطر من تحقيق النجاح والفوز بالبطولة الآسيوية الكبرى للمرة الثانية، وحظي بدعم الجماهير في مسيرته نحو اللقب.