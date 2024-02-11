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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت Nigeria Vs Ivory coast دون تقطيع.. مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بث مباشر في نهائي كأس أمم إفريقيا

جولة إفريقية نارية بين منتخبي Nigeria Vs Ivory coast اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت Nigeria Vs Ivory coast دون تقطيع.. مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بث مباشر في نهائي كأس أمم إفريقيا، على وقع تحديات كروية مثيرة وتشويق يصطف منتخب نيجيريا وكوت ديفوار للمواجهة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

يعكس هذا الصراع القاري جاذبية اللعبة وتنافسها الشديد، حيث يتطلع الفريقان للانتزاع لقب البطولة على أرض ملعب ستاد الحسن واتارا في أبيدجان. مع لاعبين مميزين وتاريخ حافل بالإنجازات، تعد هذه المواجهة ختامًا مثيرًا لرحلة مثيرة من الصراع الكروي الأممي.

يلا شوت Nigeria Vs Ivory coast دون تقطيع.. مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بث مباشر في نهائي كأس أمم إفريقيا

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مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

تلعب المباراة الختامية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور في البطولة، في إطار نهائي المسابقة الجارية.

ويحتضن ملعب ستاد الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان المباراة بين كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، ضمن الجولة الختامية من البطولة.

وكان تأهل منتخب كوت ديفوار للمباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب نيجيريا للدور نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما تخطي عقبة جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

ويهدف منتخب كوت ديفوار لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الغائب منذ 2015، للمرة الثالثة في تاريخه، مستغلًا أن البطولة تقام على أرضة ووسط جماهيره.

يسعى منتخب نيجيريا صاحب ثلاث ألقاب كأس أمم إفريقيا، للتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعدما نجح في تخطي عقبة منتخبات كبيرة كمنتخب الكاميرون في دور الـ16، حقق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا في نصف النهائي، فيما استطاع أن يحقق الفوز على كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في دور المجموعات.

متى موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 9. مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

تشكيل منتخب نيجيريا:-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب كوت ديفوار:-

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.

تاريخ مواجهات نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

إلتقى منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار من قبل في 15 مباراة، حقق المنتخب النيجيري الفوز في 6 مباريات، وفاز منتخب الأفيال في 3 مواجهات، وخيم التعادل على أحداث 6 مواجهات، سجل الأول 21 هدف، وسجل الأخير 13 هدف.

بينما إلتقى منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا من قبل في 7 لقاءات، حقق المنتخب النيجيري الفوز في 4 مواجهات، فاز المنتخب الايفواري الفوز في مباراتين، وحسم التعادل لقاء وحيد.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

تنتقل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2"، إضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

sportdigital

القمر أسترا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: v

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

معلق مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

ويتولى مهمة تعلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر قناة "بي إن سبورتس" المعلق الرياضي الشهير الجزائري حفيظ دراجي، في إطار نهائي كأس أمم إفريقيا 2023