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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا مساء اليوم السبت على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من البريميرليج.



وتمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي اليونايتد الثنائي راسموس هويلوند وسكوت مكتوميناي في الدقيقتين 17 و86، فيما سجل دوجلاس لويز سواريز هدف أستون الوحيد عند الدقيقة 67.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 52، فيما يحتل آرسنال المركز الثالث بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

1- ليفربول: 54 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 52 نقطة.

3- آرسنال: 52 نقطة.

4- توتنهام: 47 نقطة.

5- أستون فيلا: 46 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 41 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 36 نقطة.

8- وست هام: 36 نقطة.

9- برايتون: 35 نقطة.

10- وولفرهامبتون: 32 نقطة.

11- تشيلسي: 31 نقطة.

12- فولهام: 29 نقطة.

13- بورنموث: 27 نقطة.

14- برينتفورد: 25 نقطة.

15- كريستال بالاس: 24 نقطة.

16- نوتنجهام فورست: 21 نقطة.

17- لوتون تاون: 20 نقطة.

18- إيفرتون: 19 نقطة.

19- بيرنلي: 13 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 13 نقطة.

