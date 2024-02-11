نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام غرناطة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق غرناطة بعد قليل بستاد مونتجويك في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة برشلونة وغرناطة مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة أمام غرناطة

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، كريستنسن، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، مارتينيز، جوندوجان.

خط الهجوم: يامال، ليفاندوفسكي، بيدري.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة

تردد قناة bein sports 1

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

