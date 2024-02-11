نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء أنور يعلن قائمة طنطا لمواجهة غزل المحلة في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا بقيادة مديرة الفني عمرو أنور قائمة الفريق الذي سوف يواجة فريق غزل المحلة غدا الأثنين.

ويتلقي طنطا مع غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الأولي للمرحلة الثانية لدوري المحترفين في اللقاء الذي سوف يجمع بينهما علي ملعب المحلة في الخامسة والنصف عصرا حيث جاءت قائمة الفريق علي النحو التالي:

بيدو نصر، مصطفي الكومي، أحمد حسني أحمد علي، حسام غالي، شهاب فتحي، أحمد السيد عبد الهادي، محمد السيد، إسلام واصل، إبراهيم حميدو، محمد محسن شيكا، محمد حسام الشرخة، فارس طارق، أقطاي عبد الله، احمد فكري، عوض محمد التهامي، محمد عبدالكريم، ابراهيم جمال، نصر عبد الرازق، الحسيني سمير، حسون محمد، محمد جمال ميدو