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أحمد جودة - القاهرة - شاهد نيجيريا وكوت ديفوار.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

جولة إفريقية نارية بين منتخبي Nigeria Vs Ivory coast اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، الستار يرتفع عن اللحظة الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2023، حيث يتصارع منتخب نيجيريا مع منتخب كوت ديفوار في نهائي مثير يجمع بين العزم والطموح. على أرض ملعب ستاد الحسن واتارا في أبيدجان، تتجلى آمال الأمم في تحقيق التتويج القاري. هل ستحقق كوت ديفوار اللقب على أرضها أم سيخرج منتخب نيجيريا باللقب للمرة الرابعة؟ القلق والتوتر يسيطران على المشهد، ونحن على موعد مع لحظات حماسية ومشوقة في هذا الصراع الكروي الكبير.

شاهد نيجيريا وكوت ديفوار.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

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مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

تقام المباراة الختامية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور في البطولة، في إطار نهائي المسابقة الجارية.

وتقام المباراة اليوم الأحد بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا على أرضية ملعب ستاد الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ضمن الجولة الختامية من البطولة.

وكان تأهل منتخب كوت ديفوار للمباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب نيجيريا للدور نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما تخطي عقبة جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

ويهدف منتخب كوت ديفوار لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الغائب منذ 2015، للمرة الثالثة في تاريخه، مستغلًا أن البطولة تقام على أرضة ووسط جماهيره.

يسعى منتخب نيجيريا صاحب ثلاث ألقاب كأس أمم إفريقيا، للتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعدما نجح في تخطي عقبة منتخبات كبيرة كمنتخب الكاميرون في دور الـ16، حقق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا في نصف النهائي، فيما استطاع أن يحقق الفوز على كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في دور المجموعات.

متى موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 9. مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تاريخ مواجهات نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

إلتقى منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار من قبل في 15 مباراة، حقق المنتخب النيجيري الفوز في 6 مباريات، وفاز منتخب الأفيال في 3 مواجهات، وخيم التعادل على أحداث 6 مواجهات، سجل الأول 21 هدف، وسجل الأخير 13 هدف.

بينما إلتقى منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا من قبل في 7 لقاءات، حقق المنتخب النيجيري الفوز في 4 مواجهات، فاز المنتخب الايفواري الفوز في مباراتين، وحسم التعادل لقاء وحيد.

تشكيل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

تشكيل منتخب نيجيريا:-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب كوت ديفوار:-

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

تنتقل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2" إضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.



القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

sportdigital

القمر أسترا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: v

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

معلق مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

ويتولى مهمة تعلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر قناة "بي إن سبورتس" المعلق الرياضي الشهير الجزائري حفيظ دراجي، في إطار نهائي كأس أمم إفريقيا 2023