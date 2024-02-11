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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب محبو مشاهدة كتيبة إريك تين هاج في معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "فيلا بارك" في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز أمام أستون فيلا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره لوتون تاون يوم الأحد المقبل 18-2-2024 على ملعب "كينلورث رود"، وذلك في إطار الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون مساء الأحد المقبل، عبر قنواتها.

