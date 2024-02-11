نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو لن يعود إلى القاهرة.. مؤمن الجندي يكشف قرار عاجل من مارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي مؤمن الجندي تفاصيل وقرارات عاجلة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا على إن بيرسي تاو لن يعود إلى القاهرة.

مؤمن الجندي يكشف قرار عاجل من مارسيل كولر

وقال الجندي في تصريحات إذاعية عبر برنامجه فاول: "بيرسي تاو الجنوب أفريقي ولاعب النادي الأهلي الذي قاد منتخب بلاده جنوب إفريقيا للفوز بالمركز الثالث بعد الفوز على الكونغو في كأس الأمم الأفريقية، الجميع قال أنه سيعود إلى القاهرة، ولكني أعلم أنه لن يعود".

وتابع: "تاو سافر لجنوب إفريقيا لتكريمه من قبل رئيس دولة إفريقيا بسبب الإنجاز التاريخي الذي حصده المنتخب الجنوب أفريقي".

وأكمل: "تاو لن يشارك برفقة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، للإصابة كما أنه عائد من بطولة طويلة ويعاني من الإجهاد، وكان قرار مارسيل كولر مع الجهاز الفني إراحة اللاعب".



ويستعد الأهلي لأول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.