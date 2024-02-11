نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من الخطيب إلى اتحاد الكرة قبل نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، من أجل زيادة مكافآت بطولة نهائي كأس مصر بعد قرار إقامتها في السعودية.

طلب عاجل من الخطيب إلى اتحاد الكرة قبل نهائي كأس مصر

كما يرغب مسؤولو القلعة الحمراء، الحصول على نسبة من بيع التذاكر وأيضًا منحه بعض الأمور الخاصة بإدارة الجانب التسويقي للحفاظ علي حقوق الرعاة الخاصة به.

وأبدى النادي الأهلي، عدم رضاه عن مكافآت البطولة التي تم الإعلان عنها بمنح كل ناد 100 ألف دولار بالإضافة إلى حصول الفائز على 350 ألف دولار وصاحب المركز الثاني على 100 ألف دولار فقط.

وبدأ مسؤولو النادي، في التحرك من أجل رفع قيمة مكافآت البطولة وأيضًا تأمين موقفه في الحقوق التسويقية وأيضًا حصة التذاكر من أجل تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة لانعاش خزينة النادي بالعملة الصعبة.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على خوض نهائي بطولة كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل.

وأبدى اتحاد الكرة، موافقته على مقترح إقامة نهائي كأس بين الأهلي والزمالك في السعودية الشهر المقبل، بعد انحياز أغلب أعضاء الاتحاد للفكرة المطروحة.

وخاطب اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك وحصل على موافقتهم بخوض النهائي بالسعودية، حيث تم مخاطبة رابطة الأندية تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.