أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية بالجولة الأولى بدورى الترقى للصعود للدوري الممتاز

تنطلق اليوم الانثين في الثالثة عصرا منافسات الجولة الأولى بدوري الترقى للصعود للدوري الممتاز بإقامة 5 مباريات قوية ومثيرة بين الفرق العشر الاولي بدوري المحترفين.

حيث يصعد أول وثاني من المجموعة مباشره لدوري الاضواء والشهره اما الثالث ينتظر ترقي اخر مع ثلاث فرق الصاعده من دوري الممتازب في دوره رباعية يصعد منها اول المجموعة لتكتمل ثلاثيه الصعود للممتاز.



1- بتروجت مع حرس الحدود

يستضيف ستاد بتروسبوت لقاء قمةو الإثارة بين فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 45 نقطة مع فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 36 نقطة.

حقق فريق بتروجيت الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.

2- راية مع السكة الحديد

يشهد ستاد حرس الحدود لقاء مرتقب بين فريق راية صاحب المركز العاشر بقيادة محمد حليم برصيد 28 نقطة مع فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 29 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

3- بروكسي مع وادي دجلة

على ملعب نادي بروكسي يصطدم فريق بروكسي صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حامد برصيد 29 نقطة بفريق وادي دجلة وصيف المجموعة بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 38 نقطة.

حقق فريق وادي دجلة الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

4- القناة مع لافيينا

على ملعب نادي القناة القديم يلتقي فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة احمد العجوز برصيد 28 مع فريق لافيينا صاحب المركز الخامس بقيادة احمد صلاح برصيد 31 نقطة.

حقق فريق القناة الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

5- غزل المحلة مع طنطا

على ستاد غزل المحلة ولقاء دربي العاصمة الغربية بين فريق غزل المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 35 نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز السابع بقيادة عمرو انور برصيد 29 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.