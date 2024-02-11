الآن دون تقطيع الشوط الأول كورة لايف مشاهدة مباراة Nigerian VS Côte d'Ivoire بث مباشر نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 جارية الآن دون تقطيع نيجيريا (0 - 0) كوت ديفوار

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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف مشاهدة مباراة Nigerian VS Côte d'Ivoire بث مباشر نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 جارية الآن دون تقطيع نيجيريا (0 - 0) كوت ديفوار.

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بث مباشر نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، يخوض منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار حاليًا المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي انطلقت منذ دقائق قليلة.

كورة لايف مشاهدة مباراة Nigerian VS Côte d'Ivoire بث مباشر نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 جارية الآن دون تقطيع نيجيريا (0 - 0) كوت ديفوار

كأس الأمم الإفريقية 2023 بث مباشر، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الحسن واتارا، بقيادة تحكيمية للحكم الموريتاني داحان بيدة، ويعاونة الحكم المصري محمود عاشور على تقنية الفار.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

ويتم نقل المباراة في الوقت الحالي عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما يتم اذاعتها أيضًا عبر القناة الأرضية الجزائرية على نايل سات.

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

ويسعى المنتخب النيجيري بقيادة البرتغالي جوزية بيسرو لحصد اللقب الرابع للمنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية في ظل تواجد نخبة من النجوم على رأسهم فكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي.

وعلى الجانب الأخر يسعي نجوم منتخب الأفيال لإضافة اللقب الثالث لهم بعد آخر تتويج لهم في عام 2015

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار

بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

ويخوض المدير الفني لمنتخب النسور البرتغالي جوزية بيسيرو مباراة النهائي أمام منتخب الأفيال بتشكيل مكون من:-

تشكيل منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار

المركز اللاعبين حراسة المرمى ستانلي نوابيلي خط الدفاع ويليام تروست إيكونج - سيمي أجايي - كالفين باسي. خط الوسط زايدو سانوسي - فرانك أونيكا - أليكس أيوبي - أولا أينا. خط الهجوم صامويل شوكويزي - فيكتور أوسيمين - أديمولا لوكومان.

تشكيل منتخب كوت ديفوار الرسمي لمباراة نيجيريا بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

المركز اللاعبين حراسة المرمى يحيى فوفانا. خط الدفاع جيسلان كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أورييه. خط الوسط جان ميشيل سيري - سيكو فوفانا - فرنك كيسي. خط الهجوم ماكس جرادال - سيباستيان هالر - سيمون إدنجرا.

ويشار إلى أن المنتخب السنغالي هو بطل النسخة الأخيرة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون بعد الانتصار على المنتخب المصري بركلات الترجيح.