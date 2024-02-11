يونايتد يخطف فوزاً قاتلاً من أستون فيلا
واصل مانشستر يونايتد صحوته محقّقاً فوزه الثالث توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصاره على مُضيفه أستون فيلا 2 - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من "البريميرليغ".
انتهى الشوط الأول بتقدم "الشياطين الحمر" بهدف في مُقابل لاشيء، سجله راسموس هويلوند في الدقيقة الـ17.
في الشوط الثاني، سجل دوغلاس لويز هدف التعادل في الدقيقة الـ67، وقبل 4 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الثاني، سجل سكوت مكتوميناي هدف الفوز لليونايتد، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 41 نقطة في المركز السادس، من 13 انتصار و9 هزائم وتعادلين.
وتجمّد رصيد أستون فيلا الذي خسر مباراته السادسة هذا الموسم، عند 46 نقطة في المركز الخامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يونايتد يخطف فوزاً قاتلاً من أستون فيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.