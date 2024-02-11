يونايتد يخطف فوزاً قاتلاً من أستون فيلا

يونايتد يخطف فوزاً قاتلاً من أستون فيلاواصل مانشستر يونايتد صحوته محقّقاً فوزه الثالث توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصاره على مُضيفه أستون فيلا 2 - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من "البريميرليغ".

انتهى الشوط الأول بتقدم "الشياطين الحمر" بهدف في مُقابل لاشيء، سجله راسموس هويلوند في الدقيقة الـ17.

في الشوط الثاني، سجل دوغلاس لويز هدف التعادل في الدقيقة الـ67، وقبل 4 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الثاني، سجل سكوت مكتوميناي هدف الفوز لليونايتد، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 41 نقطة في المركز السادس، من 13 انتصار و9 هزائم وتعادلين.

وتجمّد رصيد أستون فيلا الذي خسر مباراته السادسة هذا الموسم، عند 46 نقطة في المركز الخامس.