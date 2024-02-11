أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يستضيف طنطا في ديربي الغربية

يحل نادي طنطا بقيادة "عمرو أنور" ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة بقيادة "أحمد عيد عبدالملك" في ديربي محافظة الغربية والذي يستضيفه ستاد غزل المحلة في الخامسة والنصف مساء "الآثنين" ضمن مواجهات الجولة الأولى للدور الثاني لبطولة دوري المحترفين المؤهل للدوري الممتاز.

يدخل غزل المحلة اللقاء الطامح للعودة السريعة للدوري الممتاز بدوافع الفوز ومواصلة المنافسة على خطف أحدى بطاقتي الصعود المباشر، فيما يطمح فريق طنطا تحقيق الأنتصار والزحف للوصول للمربع الذهبي ومحاولة الدخول في مثلث المنافسة على الصعود.

مشوار غزل المحلة في الدور الأول

أنهى زعيم الفلاحين الدور آلأول وهو في المركز الرابع برصيد (35) نقطة وهو نفس رصيد النقاط الذي سيكمل به الدور الثاني حسب ما نصت به لوائح الإتحاد المصري المنظمة للبطولة، حيث استطاع الفريق تحقيق الانتصار في (9) مباريات على جمهورية شبين والنصر للتعدين والنجوم (1-0) ودكرنس والاتصالات وأبو قير للأسمدة (2-0) والقناة ولاڤيينا ومصر المقاصة (2-1) وتعادل الفريق المحلاوي في (8) مباريات مع حرس الحدود ومكادي والسكة الحديد وبتروجيت (1-1) وراية الرياضي ووادي دجلة وطنطا (0-0) وبروكسي (2-2)، وتلقى الفريق هزيمتين أمام أسوان (0-2) وبترول أسيوط (0-1)، أحرز الفريق (21) هدف واستقبلت شباكه (12) هدف

مشوار طنطا في الدور الأول

أنهى طنطا الدور الأول وهو في المركز السابع برصيد (29) نقطة جمعهم من الفوز في (8) مباريات على راية الرياضي وجمهورية شبين والقناة (1-0) والنجوم ومكادي (2-1) وبروكسي (4-0) ومصر المقاصة (3-0) وأسوان (3-1) وتعادل الفريق الطنطاوي في (5) مباريات مع وادي دجلة وغزل المحلة وبترول أسيوط (0-0) والسكة الحديد ودكرنس (1-1) وتلقى الفريق خلال مسيرته بالدور الأول (6) هزائم أمام أبو قير للأسمدة والنصر للتعدين وبتروجيت (1-2) وحرس الحدود (1-3) والاتصالات (0-1) ولاڤيينا (0-2) أحرز الفريق (23) هدف واستقبلت شباكه (17) هدف