الرياضة

عاجل.. نسر الأهلي يُسبب مشكلة في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي الرياضي مؤمن الجندي بعض الكواليس الخاصة بنسر الأهلي الذي كان يزين قميص حارس مرمى الزمالك.
 

وقال الجندي في تصريحات إذاعية عبر برنامجه فاول: "محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، كان يرتدي سويت شيرت عليه لوجو نسر يشبه الخاص بالنادي الأهلي".

وتابع: " أثار حارس مرمى الزمالك الجدل بإرتدائه هذا، وذلك ما جعل عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفارس الأبيض تحدث مع حارس عرين الفريق بأنه يتوخى الحذر تجاه هذا الأمر".

واختتم: " عبد الواحد في حديثه مع صبحي قال له أن هذا الأمر يثير الجماهير خاصة مع أزمته الأخيرة، واعتذر اللاعب وقال أنه لن يكررها مرة أخرى".
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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