نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نسر الأهلي يُسبب مشكلة في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي الرياضي مؤمن الجندي بعض الكواليس الخاصة بنسر الأهلي الذي كان يزين قميص حارس مرمى الزمالك.



وقال الجندي في تصريحات إذاعية عبر برنامجه فاول: "محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، كان يرتدي سويت شيرت عليه لوجو نسر يشبه الخاص بالنادي الأهلي".

وتابع: " أثار حارس مرمى الزمالك الجدل بإرتدائه هذا، وذلك ما جعل عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفارس الأبيض تحدث مع حارس عرين الفريق بأنه يتوخى الحذر تجاه هذا الأمر".

واختتم: " عبد الواحد في حديثه مع صبحي قال له أن هذا الأمر يثير الجماهير خاصة مع أزمته الأخيرة، واعتذر اللاعب وقال أنه لن يكررها مرة أخرى".

