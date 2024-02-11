نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن موعد عودة بيلينجهام إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن موعد عودة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد من الإصابة التي تعرض لها أمس السبت في مباراة فريق جيرونا.

عودة بيلينجهام إلى ريال مدريد

وكان جود بيلينجهام خرج من مباراة أمس بعد تعرض للإصابة أمام فريق جيرونا حيث أنه يعاني من التواء في الكاحل الأيسر.

وبحسب تقارير إسبانية فإن مدة غياب بيلينجهام عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتعافيه من الإصابة.

وبالتالي فسوف يغيب الإنجليزي جود بيلينجهام عن نادي ريال مدريد في أربعة مباريات مهمة بسبب الإصابة وهي لايبزيج، رايو فاليكانو، إشبيلية، فالنسيا.

كما سوف يعود جود بيلينجهام للمشاركة مع ريال مدريد في إياب الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق لايبزيج الألماني يوم 6 مارس المقبل.