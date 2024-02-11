نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن حاضرًا في ملعب نهائي أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب نيجريا أمام منتخب كوت ديفوار، والتي تجمع المنتخبين في ختام المسابقة.

حسام حسن حاضرًا في ملعب نهائي أمم إفريقيا

وكانت النسخة الرابعة والثلاثون من كأس الأمم الأفريقية قد بدأت منذ الثالث عشر من شهر يناير الماضي، لتختتم اليوم.

وشهد النهائي ظهور حسام حسن نجم المنتخب السابق ومدربه الحالي بعد دعوته لمشاهدة المباراة.

وكان حسام حسن قد شارك في مؤتمر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والذي ضم نجوم القارة السمراء المؤثرين.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3