نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استقبال هدف.. رقم سلبي يكتبه كوت ديفوار في نهائي أمم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب نيجريا أمام منتخب كوت ديفوار، والتي تجمع المنتخبين في ختام المسابقة.

وكانت النسخة الرابعة والثلاثون من كأس الأمم الأفريقية قد بدأت منذ الثالث عشر من شهر يناير الماضي، لتختتم اليوم.



واستقبلت الأفيال الايفوارية هدف أول عن طريق اللاعب وليام تروست-إيكونغ مع حلول الدقيقة 38 من عمر المباراة،

رقم سلبي للأفيال

كوت ديفوار خاضت ٤ مباريات نهائية، كان عنوانهم ركلات الترجيح حيث لم تستقبل أي هدف أو تحرز أي هدف وكل المباريات بل انتهت المباراة بضربات الترجيح.



وحصدت كوت ديفوار اللقب مرتين أمام أمام غانا ١٩٩٢ و٢٠١٥، بينما خسرت مرتين أمام أمام مصر ٢٠٠٦ وزامبيا ٢٠١٢

لكن في النهائي اليوم أمام نيجيريا تستقبل اول هدف فى شباكها فى النهائى على ملعبها.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

