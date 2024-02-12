نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد رد فعل دروجبا أسطورة كوت ديفوار بعد هدف نيجيريا في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تقدم منتخب نيجيريا في أول دقائق من أحداث الشوط الأول ضد نظيره كوت ديفوار، ونجح اللاعب وليام تروست إيكونج نجم منتخب نيجيريا من تسجيل الهدف الأول لهم، في شباك المنافس في الدقيقة 38.

وتعجب ديدييه دروجبا أسطورة كوت ديفوار بعد تقدم نيجيريا بهدف في الشوط الأول في نهائي كأس أمم إفريقيا وظهرت بعض ريأكشنات التعجب ووضع يديه على وجهه أثناء حضوره المباراة النهائية من كأس أمم إفريقيا 2023.

وقد احتفل لاعب منتخب نيجيريا ويليام إيكونج بهدفه الأول في شباك منتخب كوت ديفوار، على طريقة الأسطورة أبو تريكة في المباراة الختامية التي تقام حاليا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.



وتقام المباراة حاليا بين المنتخبين على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاءت تشكيلة منتخب نيجيريا بقيادة جوزيه بيسيرو كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: كالفن باسي – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي.

خط الوسط: زيدو سنوسي – أولا أينا – فرانك أونيكا - أليكس أيوبي.

خط الهجوم: سامويل شوكويزي – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمي.

كما بدأ منتخب كوت ديفوار بقيادة إيمرس فاي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

خط الوسط: سيكو فوفانا - ميشيل سيري - فرانك كيسيه.

خط الهجوم: ماكس جرادل - سيباستيان هالير - سيمون أدينجرا.

