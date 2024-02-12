نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم حسام حسن ضمن أساطير الكرة الأفريقية في حفل نهائي كأس أمم إفريقيا 203 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في ملعب إبيمبي الأوليمبي بالعاصمة الإيفوارية، لحضور المباراة النهائية التي تجمع حاليا بين منتخب كوت ديفوار ضد نظيره نيجيريا في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تكريم حسام حسن ضمن أساطير الكرة الأفريقية



وتقام حاليا مباراة تجمع بين منتخب كوت ديفوار ضد نظيره النيجيري، على ملعب إبيمبي الأولمبي، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا2023.

وقام الاتحاد الأفريقي بتكريم حسام حسن ووقف في ممر شرفي أثناء دخول كأس أمم إفريقيا إلى الملعب قبل انطلاق المباراة والذي حمله أسطورة كوت ديفوار ديدييه دروجبا، حيث تم دعوة حسام حسن من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقدم منتخب نيجيريا في أول دقائق من أحداث الشوط الأول ضد نظيره كوت ديفوار، ونجح اللاعب وليام تروست إيكونج نجم منتخب نيجيريا من تسجيل الهدف الأول لهم، في شباك المنافس في الدقيقة 38.