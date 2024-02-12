شاهد احتفال دروجبا بهدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار في شباك نيجيريا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب كوت ديفوار أمام نظيره نيجيريا، بهدف بأقدام اللاعب فرانك كيسه، بعد رأسية سكنت شباك المنافس في الدقيقة ال63، من عمر الشوط الثاني.

احتفال دروجبا بهدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار



واثناء تسجيل هدف كوت ديفوار احتفل الأسطورة ديديية دروجبا وظهرت ريأكشنات الفرحة على وجهه بعدما كان يسيطر عليه القلق والتوتر بعد تسجيل الهدف الأول من منتخب نيجيريا.



وتقدم منتخب نيجيريا في أول دقائق من أحداث الشوط الأول ضد نظيره كوت ديفوار، ونجح اللاعب وليام تروست إيكونج نجم منتخب نيجيريا من تسجيل الهدف الأول لهم، في شباك المنافس في الدقيقة 38.

واحتفل لاعب منتخب نيجيريا ويليام إيكونج بهدفه الأول في شباك منتخب كوت ديفوار، على طريقة الأسطورة أبو تريكة في المباراة الختامية التي تقام حاليا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.



وتقام المباراة حاليا بين المنتخبين على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاءت تشكيلة منتخب نيجيريا بقيادة جوزيه بيسيرو كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: كالفن باسي – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي.

خط الوسط: زيدو سنوسي – أولا أينا – فرانك أونيكا - أليكس أيوبي.

خط الهجوم: سامويل شوكويزي – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمي.

كما بدأ منتخب كوت ديفوار بقيادة إيمرس فاي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

خط الوسط: سيكو فوفانا - ميشيل سيري - فرانك كيسيه.

خط الهجوم: ماكس جرادل - سيباستيان هالير - سيمون أدينجرا.