نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشق الأنفس.. ميلان يخطف فوزًا صعبًا أمام نابولي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق نابولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو ميلان ونابولي العديد من التسديدات.

وتمكن ثيو هيرنانديز من تسجيل هدف ميلان الأول في شباك نابولي في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من رفائيل لياو.

وعلى الجانب الأخر فقد أهدر لاعبو نابولي جميع الفرص التي أتيحت لهم لإدراك هدف التعادل خلال شوطي المباراة، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.

ترتيب ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة فقد ارتفع رصيد ميلان عند النقطة الـ 52 متواجدًا في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي في حين تجمد رصيد نابولي عند النقطة الـ 35 في المركز التاسع من ترتيب الكالتشيو.