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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقع "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد نابولي اليوم الأحد 11/2/2024 في الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

وفاز نادي ميلان على نظيره فريق نابولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

نجح ثيو هيرنانديز من تسجيل هدف ميلان الأول في شباك ميلان الأول في شباك نابولي في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة بصناعة لياو.