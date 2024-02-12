الرياضة

كوت ديفوار تضرب بالثاني في شباك النسور النيجيرية

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أحمد جودة - القاهرة -  

تجري الان أحداث الشوط الثاني من من مباراة منتخب نيجريا أمام منتخب كوت ديفوار، والتي تجمع المنتخبين في ختام المسابقة.


منتخب نيجيريًا استطلع التسجل هدف التقدم في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب وليام تروست-إيكونغ.

واستطاعت الأفيال الايفوارية تعديل النتيجة عن طريق فرانك كيسه بعد رأسية ذهبية في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني.

وعقب تسجيل التعادل ارتفعت معنويات كوت ديفوار ليسجل سبستيان هالبر هدف المباراة الثاني في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.

ويسعى منتخب كوت ديفوار من أجل حصد اللقب مستغلا عامل الأرض والجمهور على حساب نيجيريًا.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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