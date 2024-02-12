نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سقطة كبرى لمعلق bein sports حفيظ دراجي في نهائي كوت ديفوار ونيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب كوت ديفوار أمام نظيره نيجيريا، بهدفين مقابل هدف بأقدام اللاعب فرانك كيسه، بعد رأسية سكنت الشباك في أول هدف له للتعادل الدقيقة ال63، من عمر الشوط الثاني، ثم سجل اللاعب سبستيان هالبر هدف التقدم في الدقيقة ال81.

وظهر المعلق الرياضي حفيظ دراجي أثناء تعليقه على المباراة بالرغم من أنها لم تنتهي والأحداث مازالت مستمرة إلا أنه يميل في تعليقه لتتويج كوت ديفوار بالبطولة موضحا أنها في طريقها للتتويج الرابع بالبطولة ومعادلة نيجيريا.



واثناء تسجيل هدف تعادل كوت ديفوار احتفل الأسطورة ديديية دروجبا وظهرت ريأكشنات الفرحة على وجهه بعدما كان يسيطر عليه القلق والتوتر بعد تسجيل الهدف الأول من منتخب نيجيريا.



وتقدم منتخب نيجيريا في أول دقائق من أحداث الشوط الأول ضد نظيره كوت ديفوار، ونجح اللاعب وليام تروست إيكونج نجم منتخب نيجيريا من تسجيل الهدف الأول لهم، في شباك المنافس في الدقيقة 38.

واحتفل لاعب منتخب نيجيريا ويليام إيكونج بهدفه الأول في شباك منتخب كوت ديفوار، على طريقة الأسطورة أبو تريكة في المباراة الختامية التي تقام حاليا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.



وتقام المباراة حاليا بين المنتخبين على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاءت تشكيلة منتخب نيجيريا بقيادة جوزيه بيسيرو كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: كالفن باسي – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي.

خط الوسط: زيدو سنوسي – أولا أينا – فرانك أونيكا - أليكس أيوبي.

خط الهجوم: سامويل شوكويزي – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمي.

كما بدأ منتخب كوت ديفوار بقيادة إيمرس فاي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

خط الوسط: سيكو فوفانا - ميشيل سيري - فرانك كيسيه.

خط الهجوم: ماكس جرادل - سيباستيان هالير - سيمون أدينجرا.