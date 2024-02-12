إشبيلية يهزم أتلتيكو في الدوري الإسباني
حقَّق إشبيلية فوزاً مهماً على ضيفه أتلتيكو مدريد، 1 -صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، "الليغا".
يدين الفريق الأندلسي بهذا الفوز، لمهاجمه إيساك روميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ15، لينجح إشبيلية في الانتصار في المباراة الثانية توالياً.
رفع إشبيلية رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الـ15، وبقي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.
وضمن منافسات الجولة نفسها، فاز خيتافي على سيلتا فيغو بنتيجة 3-2، كما فاز ريال مايوركا على رايو فاليكانو بهدفين لهدف.
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