نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كوت ديفوار بطلًا لـ كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت قبل قليل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بفوز منتخب كوت ديفوار على نظيره النيجيري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الحسن واتارا الأولمبي.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها منتخب كوت ديفوار بلقب البطولة، حيث سبق لهم الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا في نسختي 1992 و2015.

أهداف المباراة بين كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية

الهدف الأول (نيجيريا): سجل ويليام إيكونج لاعب المنتخب النيجيري هدفًا في الدقيقة 38 من الشوط الأول بعد تمريرة من سامويل شوكويزي.

الهدف الثاني (كوت ديفوار): أحرز فرانك كيسي هدف التعادل للأفيال في الدقيقة 73 بعد عرضية من الجناح الأيمن سيمون أدينجرا.

الهدف الثالث (كوت ديفوار): في الدقيقة 81، سجل سيباستيان هالير هدفًا آخر لمنتخب كوت ديفوار بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وبهذا الفوز، يكون منتخب كوت ديفوار قد أحرز لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب منتخب نيجيريا.