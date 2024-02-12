نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنتيجة 3/3 مع نظيره فريق غرناطة في اللقاء القوي المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة وغرناطة

سجل يامين يامال هدف برشلونة الأول في الدقيقة 15 من تمريرة لكانسيلو وعاد سانشيز بالتعادل في الدقيقة 44 وانتهى الشوط الأول 1/1.

وسجل بيليستري الثاني لغرناطة في الدقيقة 59 وعاد ليفاندوفسكي بالتعادل في الدقيقة 62 صنعه له جوندوجان وسجل شتيجن حارس برشلونة الهدف الثالث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66 وعاد يامال هدف التعادل في الدقيقة 79 وانتهت المباراة 3/3

ترتيب برشلونة وغرناطة

وبهذه النتيجة احتل البارسا المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة بعد تحقيق 15 فوز و6 تعادلات وخسر ثلاثة بينما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بسبعة وهزم بخمسة عشر اخرين.