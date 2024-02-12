نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من إبراهيم سعيد بعد فوز كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك، ومنتخب مصر السابق، على فوز كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية 2023، بعد الفوز على نظيره نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.



جيش كتير عب حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا "لاعيبه منتخب كوت ديفوار والجهاز الفني، رجال، تلعب لأجل وطنهم وشعبهم، وروحهم وأداءهم في الملعب يستحقوا البطوله".



وقد عم الحزن على لاعبي منتخب نيجيريا بعدما تلقى الخسارة من نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بأقدام اللاعب فرانك كيسه، بعد رأسية سكنت الشباك في أول هدف له للتعادل في الدقيقة ال63، من عمر الشوط الثاني، ثم سجل اللاعب سبستيان هالبر هدف الفوز في الدقيقة ال81.

واثناء تسجيل هدف تعادل كوت ديفوار احتفل الأسطورة ديديية دروجبا وظهرت ريأكشنات الفرحة على وجهه بعدما كان يسيطر عليه القلق والتوتر بعد تسجيل الهدف الأول من منتخب نيجيريا.



وتقدم منتخب نيجيريا في أول دقائق من أحداث الشوط الأول ضد نظيره كوت ديفوار، ونجح اللاعب وليام تروست إيكونج نجم منتخب نيجيريا من تسجيل الهدف الأول لهم، في شباك المنافس في الدقيقة 38.

واحتفل لاعب منتخب نيجيريا ويليام إيكونج بهدفه الأول في شباك منتخب كوت ديفوار، على طريقة الأسطورة أبو تريكة في المباراة الختامية التي تقام حاليا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.