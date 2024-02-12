نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم كارثي يضع نيجيريا في الوحل بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت حكاية النسخة 34 من بطولة أمم إفريقيا وذلك بعد حصد منتخب ساحل العاج اللقب والاحتفال بين جماهيرها بعد الفوز على حساب نيجيريا.

وعلى الجانب الاخر نسور نيجيريا شهدت رقما سلبيا بعد خسارة النهائي اليوم، رغم تواجد فيكتور أوسمين نجم نادي نابولي والمنتخب النيجيري.

رقم سلبي للمنتخب النيجري

وخسر منتخب نيجريا النهائي الخامس في تاريخه، رغم الامال والطموحات التي عقدت عليه للتتويج بعد المنافسة في المرحلة النهائية بعد غياب منذ عام 2013.

وسبق للنسور التواجد في المربع الذهبي برصيد 16 مرة في تاريخهم القاري.

هدف تاريخي رغم الخسارة

وعلى الرغم من الخسارة القاسية والمثيرة، تحول هدف المنتخب النيجيري والذي سجله وليام تروست-إيكونغ ولهدف تاريخي كونه الهدف رقم 70 في نهائيات الأمم الافريقية.



وكان التقدم من نصيب نيجريا وذلك عن طريق اللاعب وليام تروست-إيكونغ في الدقيقة 38.

بينما تعادل فرانك كيسه في الدقيقة 62 من عمر المباراة لمنتخب كوت ديفوار واختتم هالير أهداف المباراة في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.