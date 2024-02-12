نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأفيال الإيفوارية تصطاد النسور النيجيرية وتتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في نهائي مثير، تمكن منتخب كوت ديفوار من الفوز بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبهم على منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

لتصبح ساحل العاج أول دولة تنظم البطولة وتفوز بها منذ عام 2006، عندما فاز المنتخب المصري.

نتيجة وملخص مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية

بدأت المباراة بمرحلة جس نبض بين الفريقين، ولكن سرعان ما فرض المنتخب الإيفواري سيطرته وإيقاع لعبه على مجريات المباراة. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك خطورة حقيقية على مرمى الحارس النيجيري ستانلي نوابيلي.

وفي الدقيقة 39، سجلت نيجيريا هدفًا بعد عرضية داخل منطقة الجزاء تم تسديدها بضربة رأس قوية من قبل إيكونج، مرت من فوق يد الحارس إلى أعلى الزاوية اليمنى لحارس ساحل العاج يحيي فوفانا.

في الشوط الثاني، أجرى مدير المنتخب الإيفواري إيميرس فايي تغييرات لمحاولة إعادة المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الدقيقة 63، سجلت ساحل العاج هدف التعادل بعد ضربة ركنية أرسلها أدينجرا داخل منطقة الجزاء، وتم تسديدها بضربة رأس قوية من قبل كيسيه على الرغم من محاولة حارس نيجيريا التصدي، انتهت الكرة داخل الشباك.

واستمر الضغط من جانب منتخب ساحل العاج لتحقيق هدف الفوز. وفي الدقيقة 82، سجلت ساحل العاج هدف الفوز بعد انطلاقة رائعة من أدينجرا، أرسلها عرضية تقابلها سباستيان هالر بلمسة رائعة، مرت على يسار حارس نيجيريا إلى داخل الشباك.

وبهذا الفوز، يحمل منتخب ساحل العاج كأس الأمم الإفريقية لعام 2023.