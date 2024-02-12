انت الأن تتابع خبر إربد تتصدر اليوم الثاني من بطولة الأيام الأولمبية الثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت تربية إربد منافسات اليوم الثاني من بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وجرت منافسات، الأحد، بحضور مندوب وزير التربية والتعليم مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور أجمل طويقات، على ملاعب مدارس البكالوريا؛ حيث أقيمت فعاليات الحواجز والوثب الطويل والوثب العالي والتتابع المتنوع.

وكان ترتيب الميداليات في منافسات اليوم تربية إربد، 3 ذهبية و2 فضية و2 برونزية، وتربية لواء الجامعة 3 ذهبية و2 فضية 1 برونزية، والزرقاء الأولى 2 ذهبية، 2 فضية، 2 برونزية، عمان 2 ذهبية، 3 برونزية، والرمثا ذهبية واحدة، وبرونزية واحدة، وجرش ذهبية واحدة، والمفرق ذهبية واحدة، و الثقافة العسكرية ذهبية واحدة، والزرقاء الثانية حازت على فضيتين وبرونزية واحدة، مثلما القويسمة على فضيتين، وعجلون فضية واحدة وبرونزية واحدة، وماركا فضية واحدة، وبرونزية واحدة، والكورة فضية واحدة، وبني عبيد فضية واحدة.

كما حازت تربية الرصيفة على برونزيتين، والأغوار الشمالية برونزية واحدة، بالإضافة إلى دير علا التي حظيت ببرونزية واحدة.

وتستكمل يوم غد الاثنين فعاليات الجري والوثب على مضمار مدرسة البكالوريا؛ حيث تقام فعاليات الطلاب للمرحلة الأساسية العليا والثانوي.