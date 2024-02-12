انت الأن تتابع خبر ساحل العاج تخطف الحلم من نيجيريا وتفوز بكأس أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور فوزاً ثميناً على نيجيريا 2-1 في نهائي كأس أفريقيا، وتوجت باللقب الثالث في تاريخها مساء الأحد في المباراة الشيقة التي جرت في ابيدجان .

وافتتحت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ "الفيلة" بهدفي فرانك كيسييه (62) وسيباستيان هالر (81)،

وتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015، بعد أن تعرضوا لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 وكانوا على شفا الخروج من دور المجموعات، لكن إقالة المدرب الفرنسي جان لوي غاسيه وتعيين مساعده إيمريس فاييه قلبت المعادلة للمنتخب البرتقالي.