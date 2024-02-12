نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساندوتش الكان" إيميري فاي ورحلة عودة الأفيال للمجد والتتويج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت حكاية النسخة 34 من بطولة أمم إفريقيا وذلك بعد حصد منتخب ساحل العاج اللقب والاحتفال بين جماهيرها بعد الفوز على حساب نيجيريا.

واستطاع كوت ديفوار تحقيق انتصار مثير بهدفين مقابل هدف ليحصد المدرب إيميرس فاي اللقب في سيناريو مثير عقب توليه المسئولية.

من الانكسار للمجد والتتويج

كوت ديفوار باتت قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة بعد تحقيق فوز وحيد في دور المجموعات على حساب غينيا بيساو بهدفين نظيفين.

وعقب الهزيمة أمام نيجيريًا وغينيا الاستوائية، اتخذ الاتحاد الايفواري قرار عاجل بإقالة المدرب الفرنسي، جان لويس جاسيه، بعد تضاءل احتمال الصعود، وتولى المساعد إيميري فاي المهمة.

الرحلة كانت ممتعة ومثيرة بداية من إقصاء حامل اللقب النسخة الماضية، ومنتخب مالي، واخيرا الكونغو الديموقراطية، ليكون اللقب محطة صعبة.

لكن المدرب الشاب نجح في المهمة ليعود بعد تأخر منتخبه في النتيجة ويحصد اللقب على أرضه ووسط جماهيره في لقب تاريخي.