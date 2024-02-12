نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمود عاشور بعد نهاية البطولة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحكم الدولي محمود عاشور عن سعادته بالمشاركة والأداء الجيد في فعاليات البطولة الأفريقية والتي استضافتها وتوجت بها ساحل العاج.

وجاء تصريح محمود عاشور عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة.

وقال عاشور: "شرف لي ولكل حكام مصر، وميدالية اليوم هي لحكام مصر والحكام المشاركين في البطولة".

وتابع: "كرم ربنا وان شاء الله القادم أفضل وظهرنا بشكل جيد في البطولة".

سباعي مصري شارك في البطولة الافريقية

وضمت البطولة الأفريقية سباعي تحكيمي مصري، شارك في البطولة للمرة الثانية عقب نسخة الكاميرون عام 2021.

وجاء السباعي بواقع ثلاثي حكم الساحة وهم محمد عادل، محمد معروف، أمين عمر.

وثنائي مساعد، أحمد حسام طه، ومحمود أبو الرجال، بينما في تقنية الفيديو محمود عاشور ومحمود البنا.

وواصل محمود عاشور كتابة الأرقام القياسية بالظهور في كافة المراحل المسابقة بداية من الافتتاح حتى النهائي.