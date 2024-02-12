نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 3 مزايا في "عقد الأحلام" يعرضهم الأهلي على المدافع الدولي (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي الرياضي مؤمن الجندي، عن مفاجأة بشأن تمديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكشف ال3 مزايا المقدمة من الأحمر للاعب، ومصيره في التجربة الإحترافية والعروض المقدمة إليه.

حيث صرح مؤمن الجندي عبر برنامجه "فاول"، قائلا: " محمد عبد المنعم استهدف أنه يظهر في كأس أمم إفريقيا بطريقة وأداء مميزة ليجذب الأعين عليه ويتألق، ويصبح الوكلاء تجلب إليه العروض للرحيل عن النادي الأهلي".

وواصل حديثه: " ولكن محمد عبد المنعم لم يتلقى أي عروض خارجية للرحيل عن النادي الاهلي وبالتالي يتجه النادي الأهلي للتجديد للاعب حتى 2027".

وأكمل: " النادي الأهلي وجه له 3 مزايا، أولا سيصبح فئة أولى في المقابل المادي مثل علي معلول ومحمد الشناوي، ثانيا سيتصدر الإعلانات، وأخيرا إلغاء نسبة المشاركة من العقد".



https://fb.watch/q91pwYWf99/?mibextid=2JQ9oc