المحمدي: الجمهور لعب دور كبير في تتويج كوت ديفوار بأمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الجمهور وعامل الأرض قد لعب دورًا كبيرًا في تتويج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "كوت ديفوار استضافت البطولة ونجحت في الفوز بها مثلما حدث مع قطر وحصدت لقب أمم أسيا".



وأضاف: "منتخب كوت ديفوار جاء من بعيد ونجح في الفوز باللقب الأفريقي مع مدرب مؤقت".



وبالحديث عن صفقات الزمالك الجديدة قال المحمدي: "الصفقات الجديدة مميزة وشرف لأي لاعب إرتداء قميص القلعة البيضاء".



وأردف: "لا بد من جماهير نادي الزمالك أن تصبر على اللاعبين الجدد حتى يحدث انجسام بينهم وبين اللاعبين القدامي خلال الفترة المقبلة".



وعن منتخب مصر قال: "حسام حسن يستحق قرار تعيينه مدربا للفراعنة عن جدارة واستحقاق وأتمنى له التوفيق".