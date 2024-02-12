نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البكاء يسيطر على سيباستيان هالير ويغادر اللقاء الصحفي بعد تتويج كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطر البكاء على لاعب كوت ديفوار سيباستيان هالير، بعد مباراة منتخبه أمام نيجيريا والفوز بالتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا بعدما نجح في قيادة ساحل العاج إلى الفوز بهدفه الثاني في شباك المنافس.

ولم يستكمل اللقاء الصحفي يعد المباراة مع أحد الصحفيين بعدما عم البكاء عليه وغادر باكيا من فرحته بقيادة منتخبه بالتتويج بالبطولة بعدما عانى للعودة مسرعا إلى الملاعب.



توج منتخب كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة في التاريخ على حساب نيجيريا بريمونتادا رائعة من إقدام اللاعب سيباستيان هالير بعدما سجل الهدف الثاني لساحل العاج في شباك المنافس.

وستظل هذه النسخة في الأذهان إلى الأبد من الأفيال، وبعد الفوز عم الحزن على لاعبي منتخب نيجيريا بعدما تلقى الخسارة من نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بأقدام اللاعب فرانك كيسه، بعد رأسية سكنت الشباك في أول هدف له للتعادل في الدقيقة ال63، من عمر الشوط الثاني، ثم سجل اللاعب سبستيان هالبر هدف الفوز في الدقيقة ال81.

واثناء تسجيل هدف تعادل كوت ديفوار احتفل الأسطورة ديديية دروجبا وظهرت ريأكشنات الفرحة على وجهه بعدما كان يسيطر عليه القلق والتوتر بعد تسجيل الهدف الأول من منتخب نيجيريا.



وتقدم منتخب نيجيريا في أول دقائق من أحداث الشوط الأول ضد نظيره كوت ديفوار، ونجح اللاعب وليام تروست إيكونج نجم منتخب نيجيريا من تسجيل الهدف الأول لهم، في شباك المنافس في الدقيقة 38.

واحتفل لاعب منتخب نيجيريا ويليام إيكونج بهدفه الأول في شباك منتخب كوت ديفوار، على طريقة الأسطورة أبو تريكة في المباراة الختامية التي تقام حاليا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.