رضا عبد العال يُرشح هذا اللاعب للانضمام للمنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في مركزه وكان يستحق الانضمام لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار وفازت بها.

وأضاف: أتمنى عودة عبدالله السعيد مرة أخرى لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن فهو أفضل لاعب في مركزه في الفترة الأخيرة.

وأشار رضا عبد العال إلى أن قرار تولي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المهمة الفنية عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا قرار صائب

وأكمل: من وجهة نظري أن حسام حسن كان الأحق بتدريب المنتخب بعد رحيل كيروش وكان يستطيع بناء منتخب قوي قادر على المنافسة على كل البطولات، وأتمنى أن ينجح حسام حسن في مسيرته الجديدة مع منتخب مصر واستعادة نغمة الانتصارات في البطولات الإفريقية.