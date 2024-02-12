نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب الأهلي والزمالك".. أحمد دياب يكشف مفاجأة بشأن كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الرابطة لم تناقش ترتيبات الموسم القادم بسبب عدم وصول مواعيد نهائية لبطولات كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية.

تعديل عقوبات الرابطة

وأوضح دياب في تصريحات تلفزيونية: سوف نتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل وضع الجداول، ولن نلغى بطولة كأس الرابطة تحت اي ظرف من الظروف لأنها بطولة قائمة ولها رعاة ومؤهلة لكأس السوبر المصري.

وبشأن انسحاب الأهلي والزمالك من كأس الرابطة: عقوبات الإنسحاب سوف يتم تعديلها، وعندما يتم زيادة الجوائز يتم زيادة العقوبات.

التحكيم المصري شرفنا في كان

وأكد دياب إلى أن التحكيم خاضع لاتحاد الكرة، والرابطة طلبت أن يكون ملف المستحقات المالية لهم تحت إشراف الرابطة لإنهاء أزمة تأخرها.

وواصل: التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية كان مشرفا والموسم الجاري شهد تحسنا كبيرا، والاستعانة بحكام أجانب سيكون في أضيق الحدود، وأن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك أتمنى أن يدار بصافرة مصرية.

وأكمل: في كل دول العالم حكام الدوري الممتاز لا يمكن أن يقوموا بإدارة مباريات في المسابقات بالدرجة الثانية وغيرها، وهو ما يسعى مسئولي لجنة الحكام إلى تطبيقه.