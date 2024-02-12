نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف سر التعاقد مع أكثر من لاعب في مركز واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبر أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن رضاه التام عن صفقات الزمالك ومجلس الادارة اجتهد بقوة من أجل دعم الفريق سواء من لاعبين أو مدرب يقود الفريق في الفترة المقبلة.

تصريحات أحمد سليمان

وأضاف أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، أن عبد الله السعيد لاعب كبير واضافة للفريق وتم ضم أيضا لاعبين شباب ليكونوا دعم الفريق في الفترة المقبلة مؤكدا أن عبد الله السعيد رجع 10 سنين للخلف.

وواصل سليمان تصريحاته، أن هناك الثلاثي سيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر لن يشاركوا في افريقيا وفي نفس الوقت لدينا 10 مباريات في 40 يوم في الفترة المقبلة فمن الضروري أن يكون هناك تجهيز كامل لهذه الملحمة.

واستطرد عضو مجلس الزمالك حديثه قائلا: الزمالك فريق كبير ولايجب أن يتوقف علي لاعب وان المجلس بدأ في التفكير في الصفقات من قبل فك القيد، ولكن من الصعب دعم الفريق بقوة في يناير لصعوبة الحصول علي لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية والأمور لم تتم بعشوائية بل بطريقة منظمة واصابة فتوح والونش لم تكن في الحسابات ولكن يوجد بدائل ومدير فني يستطيع أن يوظف اللاعبين بشكل جيد.