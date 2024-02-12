نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من رضا عبد العال بعد تتويج كوت ديفوار بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن الجمهور الايفواري سر تتويج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب منتخب نيجيريا في المباراة النهائية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على حساب نيجيريا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في نهائي البطولة بنسختها التي أقيمت في كوت ديفوار.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن الجمهور الإيفواري كلمة السر في التتويج بأمم إفريقيا واستحق الفوز على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية.

وأضاف: البرتغالي جوزيه بيسيرو يتحمل مسؤولية خسارة نيجيريا لبطولة أمم إفريقيا أمام منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور.

يذكر أن منتخب مصر قد خرج من تلك النسخة في دور الثمن نهائي على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، بعد الخسارة عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.