نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-2-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كرة القدم في معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-2-2024، وتقام ثلاث مباريات اليوم، حيث يواجه تشيلسي نظيره كريستال بالاس، ويلتقي يوفنتوس مع أودينيزي، ويقابل فريق ألميريا نظيره أتلتيك بيلباو.

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره كريستال بالاس اليوم الإثنين على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

موعد مباراة ألميريا ضد أتلتيك بيلباو

في تمام الساعة العاشرة مساءً، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا مع نظيره أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتذاع مباراة ألميريا وأتلتيك بيلباو أيضًا على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا bein Sports 3HD، ويتولى مهمة التعليق على أحداث هذه المباراة المعلق الليبي محمد بركات.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أودينيزي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " أليانز ستاديوم"، وذلك في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتنقل أحداث مباراة يوفنتوس وأودينيزي، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق حازم عبد السلام.