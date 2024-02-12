نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد والمعلق لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره أودينيزي مساء اليوم الإثنين 12-2-2024 على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD.

معلق مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي

أسندت إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، مهمة التعليق على أحداث مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم الإثنين في الجولة الرابعة والعشرين من الكالتشيو للمعلق حازم عبد السلام.