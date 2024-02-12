نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور مع نظيره هاتاي سبور عصر اليوم الإثنين 12-2-2024 على ملعب "شينول جونيش ستاديوم"، وذلك في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري التركي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 37 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل 4 لقاءات وخسارة 9 مواجهات، فيما يحتل فريق هاتاي سبور المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 10 لقاءات وخسارة 8 مواجهات.

موعد مباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الدوري التركي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الدوري التركي

تذاع مباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور عصر اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري التركي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق عادل خلو.