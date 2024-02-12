نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لـ مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ماسيليمانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره فريق أودينيزي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة يوفنتوس مع نظيره فريق أودينيزي، مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإيطالي، وذلك على ملعب أليانز أرينا معقل اليوفي.

وستنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة أودينيزي

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي - بريمر - دانيلو.

خط الوسط: كامبياسو - ماكيني - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش.

خط الهجوم: يلدز- فلاهوفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي عبر قناة AD SPORTS Premium 1HD،.