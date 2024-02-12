لاوتارو مارتينيز في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

وستنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، مساء اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر فبراير الجاري؛ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ويتواجد لاوتارو مارتينيز في صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 19 هدف، ويليه اللاعب دوشان فلاهوفيتش مهاجم فريق يوفنتوس برصيد 12 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

1- لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 19 هدفًا.

2 - دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 12 هدفًا.

3 - أوليفيه جيرو - آي سي ميلان - 11 هدفًا.

4 - ماتياس سولي - فروزينوني - 10 أهداف

5 - دومينيكو بيراردي - ساسولو - 9 أهداف.

6 - ألبيرت غودموندسون - جنوى - 9 أهداف

7 - روميلو لوكاكو - روما - 9 أهداف

8 - هاكان تشالان أوغلو - إنتر ميلان - 9 أهداف

9 - ماركوس تورام - إنتر ميلان - 9 أهداف

10 - جوشوا زيركزي - بولونيا - 8 أهداف