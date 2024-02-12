نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين.. الإنتر يغرد منفردًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن يواجه فريق يوفنتوس، نظيره أودينيزي، مساء اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وستنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ويواصل فريق إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي، برصيد 60 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1- إنتر ميلان 60 نقطة.

2- يوفنتوس 53 نقطة.

3- ميلان 52 نقطة.

4- أتالانتا 42 نقطة.

5- بولونيا 39 نقطة.

6- روما 38 نقطة.

7- فيورنتينا 37 نقطة.

8- لاتسيو 37 نقطة.

9- نابولي 35 نقطة.

10- تورينو 33 نقطة.

11- مونزا 30 نقطة.

12- جيرونا 29 نقطة.

13- ليتشي 24 نقطة.

14- فروسينوني 23 نقطة.

15- إمبولي 21 نقطة.

16- ساسولو 20 نقطة.

17- أودينيزي 19 نقطة.

18- فيرونا 19 نقطة.

19- كالياري 18 نقطة.

20- ساليرنيتانا 13 نقطة