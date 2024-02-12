نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق لايبزيج الألماني غدا الثلاثاء في إياب الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره لايبزيج مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الفريق الأخير.

وصعد فريق ريال مدريد إلى هذا الدور بعد احتلاله صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك برصيد 16 نقطة.

وعلى الجانب الآخر صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني إلى الدور الستة عشر بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق لايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.