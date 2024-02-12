نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق كوبنهاجن الدنماركي مساء غدا الثلاثاء في إياب الدور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كوبنهاجن مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق كوبنهاجن الدنماركي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ويتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مباراة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: ستونز، أكانجي، دياز، وآكي.

الوسط: رودريجو، نونيز، وفودين.

الهجوم: ألفاريز، دوكو، وهالاند.